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Buradasınız : » » Olcay Şahan'ın yeni takımı Trabzonspor

Olcay Şahan'ın yeni takımı Trabzonspor

Trabzonspor, Olcay Şahan'ın transferi konusunda Beşiktaş ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı.

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Olcay Şahanın yeni takımı Trabzonspor
Trabzonspor Kulübü, Olcay Şahan'ın transferi konusunda Beşiktaş Kulübü ve futbolcuyla anlaşmaya vardığını borsaya bildirdi.
 
Bordo-mavili kulüp 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı oyuncuya toplam 5 milyon 950 bin avro garanti ücret, Beşiktaş Kulübüne de sözleşme fesih bedeli olarak 200 bin avro ödeyecek.
 
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan iki ayrı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Olcay Şahan arasında, 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya, 2016-2017 futbol sezonu için 850 bin avro, 2017-2018 futbol sezonu için 1 milyon 700 bin, 2018-2019 futbol sezonu için 1 milyon 700 bin avro, 2019-2020 futbol sezonu için 1 milyon 700 bin avro garanti ücret ödenecektir. Anlaşmaya göre, sözleşme fesih bedeli olarak Beşiktaş AŞ'ye 200 bin avro ödenecektir." AA
 
Etiketler: Trabzonspor, Olcay Şahan, Beşiktaş, SPor Toto Süper Lig, transfer
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