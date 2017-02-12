Olcay Şahan'ın Bordo Mavili ekibe katkısı büyük

Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü kaydeden Olcay Şahan, devre arası geldiği yeni takımına şimdiden önemli katkı sağladı.

Ligin ikinci bölümünde art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılarak 5 sezon sonra bu başarıyı gösteren bordo-mavililerde, ara transferde Beşiktaş'tan 200 bin avro bonservis bedeliyle kadroya katılan tecrübeli oyuncu, istikrarının yanı sıra attığı gol ve yaptığı asistlerle beğeni topladı. Olcay, ortaya koyduğu performansla taraftarların da sevgisini kazandı.

En fazla sahada kalan isim

Olcay Şahan, ligin ikinci yarısında bordo-mavili takımda sahada en fazla kalan isim olarak kayıtlara geçti.

Bordo-mavili futbolcu, ligde Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarında 90'ar dakika oynadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor'a karşı 90 dakika şans bulan Olcay, Atiker Konyaspor maçında da 68 dakika forma giydi.

Bordo-mavili takımda 6 resmi maçta 518 dakika görev yapan tecrübeli oyuncu, sezonun ikinci bölümünde takımının en çok süre alan oyuncusu olarak dikkati çekti.

Trabzonspor'da yenilgi yaşamadı

Olcay Şahan, Trabzonspor'da oynadığı 6 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-mavili takım, Olcay'ın görev aldığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Olcay'ın forma giydiği maçlarda Karadeniz ekibi; Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Osmanlıspor'u 1-0 yendi. Bu periyotta Gümüşhanespor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Saral: "Kısa sürede uyum sağladı"

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Olcay Şahan'ın kısa sürede takıma uyum sağladığını söyledi.

Takım olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirten Saral, yaptığı açıklamada, "Galibiyette tüm futbolcuların payı var. Olcay da bu oyunculardan biri. Kısa sürede takıma, şehre uyum sağladı. Trabzonspor ile dokusu, arzusu, azmi, hırsı örtüştü. Camianın beklentilerini biliyor. Hırsıyla, takıma da pozitif bir enerji verdi. Performansıyla önemli katkı sağladı. Biz onun Trabzonspor'da çok daha iyi işler yapacağına inanıyoruz." dedi.