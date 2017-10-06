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Buradasınız : » » Okçulukta Gizem Elmaağaçlı'dan bronz madalya

Okçulukta Gizem Elmaağaçlı'dan bronz madalya

Gençler ve Yıldızlar Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Gizem Elmaağaçlı, genç kızlar makaralı yay kategorisinde bronz madalya kazandı.

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Okçulukta Gizem Elmaağaçlıdan bronz madalya

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arjantin'in Rosario kentinde süren şampiyonada Gizem Elmaağaçlı, bronz madalya maçında İtalyan Sara Ret'i 144-142 mağlup ederek, dünya üçüncülüğünü elde etti.

Gizem Elmaağaçlı şampiyonanın 2. turunda Meksikalı rakibi Laura Perez Chavez'i 138-132, 3. turda da takım arkadaşı Aleyna Akçınar'ı 137-116 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Meksikalı Fernanda Zepeda'yı 142-142 biten maçta beraberlik atışı sonucunda geçen Gizem, yarı finalde İngiliz Sarah Moon'un rakibi oldu. Rakibine 140-138 yenilen milli sporcu, bronz madalya maçına çıktı. İtalyan Sara Ret'e üstünlük sağlayan Gizem, Türkiye'ye bronz madalya getiren isim oldu.

Etiketler: türkiye okçuluk federasyonu, bronz madalya
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