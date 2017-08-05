Nur Tatar gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazandÄ±

Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da dÃ¼zenlenen 2017 DÃ¼nya Tekvando Grand Prix organizasyonunun ilk gÃ¼nÃ¼nde Ã¼Ã§ sÄ±klette dÃ¶rt milli sporcu mÃ¼cadele etti.
KadÄ±nlar 67 kiloda tatamiye Ã§Ä±kan son dÃ¼nya ÅŸampiyonu Nur Tatar Askari, ikinci turda Rus Tetiana Tetereviatnykova'yÄ± 11-8, Ã§eyrek finalde Azeri Farida Azizova'yÄ± 9-8, yarÄ± finalde ise ABD'li Paige Mc Pherson'u 10-8'lik skorlarla yendi. Finalde FildiÅŸi Sahilleri'nden Ruth Gbagbi'ye 7-4 kaybeden milli sporcu, gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalyanÄ±n sahibi oldu.
KadÄ±nlar +67 kiloda Nafia KuÅŸ, Ã§eyrek finalde Koreli Da-Bin Lee'ye, erkekler artÄ± 80 kiloda Serdar YÃ¼ksel, AzerbaycanlÄ± Ramin Azizov'a, Ali SarÄ± ise FildiÅŸi Sahilleri'nden Seydou Gbane'ye ilk turda yenilerek turnuvaya veda etti.