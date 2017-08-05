  • 05 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Neymar'ın yeni forması satış rekoru kırdı

Neymar'ın yeni forması satış rekoru kırdı

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer edilen Neymar'ın 10 numaralı yeni forması satış rekoru kırdı.

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Neymarın yeni forması satış rekoru kırdı

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer edilen Neymar'ın 10 numaralı yeni forması satış rekoru kırdı.

France Bleu Paris'in haberinde, Neymar'ın transferinin kesinleşmesinden sonra PSG kulübünün Paris'te bulunan iki satış mağazasında dün yeni formaların satışa sunulduğu kaydedildi.

Şanzelize bulvarındaki PSG satış mağazasında uzun kuyruklar oluşurken, Neymar'ın 100 avroya satılan 10 numaralı yeni formasının 6 saat içinde tükendiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Şanzelize ve Parc des Princes stadında bulunan iki mağazaya bir günde 15 bin taraftarın forma satın almak için geldiği, bu alanda da tarihi bir rekor kırıldığı ifade edildi.

Sabah saatlerinde başlayan satışların öğleden sonra stokların bitmesiyle sona erdiği, formadan bir günde toplamda 10 bin adet satıldığı, yeni satışlarda ise kulübün artık bir kişiye tek forma satma kararı aldığı duyuruldu.

Habere göre, ortalama 2 saatlik beklemenin ardından sarı renkli PSG deplasman formasını alan şanslı taraftarlar, gün sonunda PSG kasasına 1 milyon avro kazandırdı.

Paris ekibi, 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Neymar'ı, kulübün sahibi Nasser Al Khelaifi'nin de katıldığı törenle dün basına tanıtmıştı.

Etiketler: fransa, Paris Saint-Germain takımı, neymar, bonservis
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