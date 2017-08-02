  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Neymar'dan ayrılık sinyali

Neymar'dan ayrılık sinyali

Barcelona, Fransa'nın PSG takımına transfer olacağı iddia edilen Brezilyalı futbolcusu Neymar'ın, teknik direktör Ernesto Valverde'nin izniyle antrenmana katılmadığını açıkladı.

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Neymardan ayrılık sinyali

İspanyol kulübü Barcelona, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olacağı iddia edilen Brezilyalı futbolcusu Neymar'ın, teknik direktör Ernesto Valverde'nin izniyle antrenmana katılmadığını açıkladı.

Barcelona'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Neymar, teknik direktörün izniyle antrenmana katılmadı." ifadesi kullanıldı.

Bu gelişme, PSG'nin Brezilyalı futbolcuyu, sözleşmesindeki 222 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katacağı söylentilerini güçlendirdi.

Anlaşma gerçekleşirse 25 yaşındaki Neymar, tarihin en pahalı futbolcusu olacak.
 

Etiketler: neymar, barcelona, Paris Saint Germain, transfer
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