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Buradasınız : » » Neymar'a 3 maç ceza

Neymar'a 3 maç ceza

Malaga maçında ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart ve soyunma odasına giderken 4. hakemi alkışla protesto ettiği gerekçesiyle Barcelonalı Neymar'a 3 maç men cezası verildi.

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Neymara 3 maç ceza

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar, 3 maç men cezası aldı.

İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) bağlı Rekabet Komitesi tarafından alınan kararla, Barcelona'nın yıldızlarından Neymar'a 3 maç men cezası verildiği açıklandı.

La Liga'da lider Real Madrid'in ardından şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, karara itiraz edeceğini duyurdu. Üst kurulun cezayı onaması halinde Neymar, La Liga'daki Real Sociedad, Real Madrid ve Osasuna maçlarında forma giyemeyecek. Ligde şampiyonluk düğümünün çözümünde önemli olması beklenen Real Madrid-Barcelona (El Clasico) mücadelesi 23 Nisan'da oynanacak.

La Liga'nın 31. haftasında Barcelona'nın deplasmanda Malaga'ya 2-0 yenildiği maçta iki sarının ardından kırmızı kartla oyun dışı kalan Neymar, sahayı terk ederken kararı protesto etmek amacıyla 4. hakemi alkışlamıştı. Brezilyalı futbolcunun cezası, bu nedenle 1'den 3 maça çıkarıldı.

Bu arada, Barcelona'da bu hafta sakatlığının tedavisinin tamamlanması beklenen Arda Turan'ın, Neymar'ın yokluğunda ilk 11'de forma giyebileceği belirtiliyor. 

Etiketler: neymar, neymar ceza
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