  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Neymar transferine La Liga yönetiminden ret

Neymar transferine La Liga yönetiminden ret

La Liga yönetimi, Barcelona'dan PSG'ye transferi gündemde olan Neymar'ın avukatının yetkililere getirdiği 222 milyon avroluk sözleşme fesih bedelinin kabul edilmediğini açıkladı.

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Neymar transferine La Liga yönetiminden ret

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) yönetimi, Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transferi gündemde olan Neymar'ın avukatının yetkililere getirdiği 222 milyon avroluk sözleşme fesih bedelinin kabul edilmediğini açıkladı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun avukatının federasyon yetkililerine getirdiği 222 milyon avroluk sözleşme fesih bedelinin reddedildiği belirtildi.

La Liga'nın, finansal fair-play kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle bu davranışta bulunduğu iddia edildi.

Barcelona Kulübünden daha önce yapılan açıklamada, Neymar'ın, ayrılma kararını yöneticilere ilettiği ifade edilmişti.

Etiketler: neymar, transfer, La Liga, ret
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