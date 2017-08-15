Neymar iyi niyet elçisi oldu

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'e (PSG) 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar da Silva Santos Junior, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Uluslararası Engelliler Sivil Toplum Kuruluşunun (Handicap International) iyi niyet elçisi olduğunu açıkladı.

Neymar, "Burada olmaktan ve iyi niyet elçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu gerçekten hayatımdaki eşsiz ve mutlu anlardan biri." dedi.

Neymar, Handicap International ile yaptığı iş birliğinin başarılı olmasını temenni ederek, dünya genelinde pek çok korunmasız insana yardımcı olmayı umduklarını söyledi.

"Hepimiz eşitiz"

Irkçılıkla ilgili görüşlerini de dile getiren Neymar, şöyle konuştu:

"Bana göre ırkçılık yıllardır gündemde ve futbolun da içinde olan bir konu. Birkaç hadise gördük. Ama insanlar, dünya ve her şey değişiyor. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Hepimiz eşitiz. İnsanların deri renginin ne olduğu önemli değil. Hepimiz aynıyız." diye konuştu.