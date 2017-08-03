  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Neymar 'dünyanın en pahalı futbolcusu' oldu

Neymar 'dünyanın en pahalı futbolcusu' oldu

La Liga ekiplerinden Barcelona, 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeli karşılığında Brezilyalı yıldız Neymar'ı Paris Saint-Germain'e gönderdiğini duyurdu.

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Neymar dünyanın en pahalı futbolcusu oldu

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeli karşılığında Brezilyalı yıldız Neymar'ı Paris Saint-Germain'e gönderdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Neymar'ın yasal temsilcilerinin öğle saatlerinde kulübe gelerek Brezilyalı futbolcunun sözleşme fesih bedeli 222 milyon avroyu ödediğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu yüksek miktar nedeniyle doğabilecek disiplin yükümlülüklerinin belirlenebilmesi amacıyla transfer ayrıntılarının UEFA'ya iletileceği belirtildi.

Bu transferin ardından Neymar, açık ara farkla dünyanın en pahalı futbolcusu konumuna geldi. Daha önceki rekor, Manchester United'ın 2015-16 sezonunda Juventus'tan 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Fransız futbolcu Paul Pogba'ya aitti. 

Etiketler: İspanya, La Liga, barcelona, neymar, Paris Saint-Germain, UEFA
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