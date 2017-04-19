  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.664
    EURO 3.925
  • BIST 91692.49
    ALTIN 150.997
Buradasınız : » » Neuer'in ayağında kırık tespit edildi

Neuer'in ayağında kırık tespit edildi

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in uzatmalarda Bayern Münih'i 4-2 yenerek yarı finale kaldığı maçta sakatlanan Alman kaleci Neuer'in ayağında kırık saptandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Neuerin ayağında kırık tespit edildi

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer'in sol ayağında kırık tespit edildi.

Bayern Münih'in internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanşında Real Madrid'in 4-2 kazanarak yarı finale kaldığı maç sırasında Bayern Münihli Neuer'in sakatlandığı bildirildi.

Açıklamada, uzatmalarda Cristiano Ronaldo'nun üçüncü golü sırasında sakatlanan Neuer'ın maç sonrasında yapılan ilk kontrollerinde sol ayağında kırık tespit edildiği belirtildi.

Alman milli kalecinin Münih'e dönmesinin ardından detaylı kontrollerden geçeceği ve uygun tedavi sürecinin bu aşamadan sonra belirleneceği de ifade edildi.

Alman basınında yer alan haberlerde ise, 31 yaşındaki Neuer'in büyük ihtimalle sezonu kapattığı kaydedildi.

Etiketler: bayern münih, manuel neuer sakatlık, ayak kırığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER