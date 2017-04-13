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NBA'de normal sezon bitti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2016-17 normal sezonu, oynanan 14 maçla tamamlandı.

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NBAde normal sezon bitti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2016-17 normal sezonu, oynanan 14 maçla tamamlandı.

Indiana Pacers, Chicago Bulls ve Miami Heat arasında, Doğu Konferansı'ndaki son 2 play-off biletini almak için yaşanan yarışı, Pacers ve Bulls kazandı.

Pacers, ağırladığı Atlanta Hawks'u 104-86 yenerek Doğu Konferansı'nı 7. sırada bitirdi.

Hawks'ta oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 15 sayı kaydetti.

Chicago Bulls da sahasındaki Brooklyn Nets karşılaşmasından 112-73 galip ayrıldı ve Doğu'da 8. sırayı aldı.

Doğu'nun lideri Celtics

Son maçlar öncesi, geçen yılın NBA şampiyonu Cleveland Cavaliers'ı geçerek Doğu Konferansı'nda liderliğe yerleşen Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 112-94 mağlup ederek 2007-08 sezonundan beri ilk kez Doğu'yu lider bitirdi.

Play-off resmi

NBA Play-off'ları, 15 Nisan'da TSİ 22.00'de oynanacak Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers eşleşmesinin ilk maçıyla başlayacak.

İki konferanstan 16 takımın mücadele edeceği play-off'lardaki eşleşmeler şöyle:

Doğu Konferansı:

Boston Celtics (1) - Chicago Bulls (8)

Cleveland Cavaliers (2) - Indiana Pacers (7)

Toronto Raptors (3) - Milwaukee Bucks (6)

Washington Wizards (4) - Atlanta Hawks (5)

Batı Konferansı:

Golden State Warriors (1) - Portland Trail Blazers (8)

San Antonio Spurs (2) - Memphis Grizzlies (7)

Houston Rockets (3) - Oklahoma City Thunder (6)

Los Angeles Clippers (4) - Utah Jazz (5) 

Etiketler: Amerikan Basketbol Ligi, nba, sezon sonu, sezon bitişi
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