NBA'de İlyasova'nın gecesi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Ersan İlyasova'nın yıldızlaştığı mücadelede Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'ı 124-122 mağlup etti.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Başa baş geçen yılın son mücadelesinde Philadelphia 76ers, Pepsi Center'da konuğu olduğu Denver Nuggets'ı 124-122'yle geçti.
Sezonun 8'inci galibiyetini alan Philadelphia 76ers'da 23 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yapan Ersan İlyasova ile 23 sayı üreten Joel Embiid takımına galibiyeti getirdi.
Nuggets'ta Nikola Jokic 25, Emmanuel Mudiay ise 22 sayıyla mücadele etse de takımının 19. mağlubiyetine engel olamadı. AA