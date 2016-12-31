Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Piyasalar

  • Dolar: 3.531
    Euro: 3.716
  • BIST: 78138.66
    Altın: 130.427

Kapat
Buradasınız : » » NBA'de İlyasova'nın gecesi

NBA'de İlyasova'nın gecesi

Ersan İlyasova'nın 23 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'ı 2 sayı farkla yendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
NBAde İlyasovanın gecesi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Ersan İlyasova'nın yıldızlaştığı mücadelede Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'ı 124-122 mağlup etti.
 
NBA'e 10 maçla devam edildi. Başa baş geçen yılın son mücadelesinde Philadelphia 76ers, Pepsi Center'da konuğu olduğu Denver Nuggets'ı 124-122'yle geçti.
 
Sezonun 8'inci galibiyetini alan Philadelphia 76ers'da 23 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yapan Ersan İlyasova ile 23 sayı üreten Joel Embiid takımına galibiyeti getirdi.
 
Nuggets'ta Nikola Jokic 25, Emmanuel Mudiay ise 22 sayıyla mücadele etse de takımının 19. mağlubiyetine engel olamadı. AA
 
Etiketler: nba, Ersan İlyasova, Philadelphia 76ers
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  SPOR

SPOR HABERLERİ

Tüm Spor Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER