NBA'de finalistlerin düellosu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2016 finalistleri Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors arasındaki maçı, 109-108 Cavaliers kazandı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors, Cavaliers'ın 4-3 önde bitirdiği 2016 final serisinden bu yana ilk kez karşılaştı. Ev sahibi Cavaliers, Kyrie Irving'in, Klay Thompson'ın savunmasına rağmen bitime 3.4 saniye kala kaydettiği basketle sahadan 109-108 galip ayrıldı.

Son 11 maçta 10. galibiyetini alan Cavaliers'ta LeBron James 31 sayı, 13 ribaunt ve Kyrie Irving 25 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, 7 top çalmayla "double double"a imza attı. Kevin Love ise 20 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, 36 sayı ve 15 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Klay Thompson 24,

Stephen Curry de 15 sayıyla mücadele etti.

Lakers, derbide 11 maç sonra kazandı

Los Angeles kenti takımları Lakers ile Clippers'ın mücadelesinde gülen taraf, 111-102'lik skorla ev sahibi Lakers oldu. Lakers böylece derbideki 11 karşılaşmalık mağlubiyet hasretine son verdi.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Lakers'ta Nick Young ve Timofey Mozgov, 19'ar sayıyla öne çıktı. Luol Deng 13 sayı, 12 ribaunt ve Julius Randle 13 sayı, 8 asist, 7 ribaunt üretti.

All-star oyuncuları Chris Paul ve Blake Griffin'den yoksun sahaya çıkan Clippers'ta J.J. Redick ve kenardan oyuna giren Jamal Crawford 22'şer sayı attı.

Spurs, Bulls'u Aldridge ile geçti

Ligde zirve mücadelesi veren San Antonio Spurs, konuk ettiği Chicago Bulls'u 119-100 yenerek son 13 karşılaşmada 11. galibiyetine ulaştı.

Spurs'ü galibiyete, 33 sayı, 9 ribauntla oynayan LaMarcus Aldridge ve 25 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalmayla "double double" yapan Kawhi Leonard taşıdı.

Üst üste 3. yenilgisini alan Bulls'ta Dwyane Wade'in 24 sayı, 6 asist ve Jimmy Butler'ın 19 sayı, 5 ribauntluk performansı sonucu değiştirmedi.