  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.539
    EURO 4.183
  • BIST 106963.1
    ALTIN 146.423
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » NBA 17 Ekim'de başlayacak

NBA 17 Ekim'de başlayacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2017-2018 sezonu, 17 Ekim'de sabaha karşı oynanacak iki maçla başlayacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
NBA 17 Ekimde başlayacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2017-2018 sezonu, 17 Ekim'de sabaha karşı oynanacak iki maçla başlayacak.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, yeni sezonun ilk gününde, geçen yılı şampiyon olarak tamamlayan Golden State Warriors, sahasında Houston Rockets ile karşılaşacak. Günün diğer maçında ise Cedi Osman'ı kadrosuna katan Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics puan mücadelesi verecek.

İkinci gün yapılacak Philadelphia 76ers ile Washington Wizards karşılaşmasında ise son iki draftın 1 numaraları Ben Simmons ve Markelle Fultz ilk kez resmi maçta forma giyecek.

Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın forma giydiği New Orleans Pelicans, 20 Ekim'de sahasında Golden State Warriors ile karşı karşıya gelecek.

Son iki yılın finalistleri Golden State Warriors ile Cleveland Cavaliers arasındaki mücadele ise 25 Aralık'ta oynanacak.

NBA All-Star maçı ise, 18 Şubat 2018 tarihinde Los Angeles'ta yapılacak.

Etiketler: Amerikan Basketbol Ligi, nba, Milli basketbolcu Ömer Aşık, NBA All-Star
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER