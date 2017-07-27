  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Muslera'dan yeni imza

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesi, 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

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Musleradan yeni imza

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesi, 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando Muslera'nın sözleşmesi, 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için uzatılmıştır." denildi.

Yeni sözleşmeye göre Uruguaylı file bekçisine, 2018-2019'dan itibaren her sezon için 3 milyon 575 bin avro garanti, oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alınacak her bir puan için de 5 bin avro ödeme yapılacağı belirtildi.

Muslera'nın bu sezonki 20 bin avro maç başı ücretinin ise oynadığı TFF Süper Lig müsabakalarında alınacak her bir puan için 5 bin avro olarak düzenlendiği aktarıldı.

Etiketler: Muslera, Galatasaray
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