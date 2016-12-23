Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak devre arasına mümkün olan en iyi şekilde girmek istediklerini söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Riekerink, Aytemiz Alanyaspor maçının önemine dikkati çekerek, "İlk yarının son maçı öncesinde üçüncü sıradayız. Amacımız devreye lider girmekti ama olmadı. İyi bir oyunla Aytemiz Alanyaspor maçını kazanmak istiyoruz. Bu şekilde sezonun kalan bölümü için de iyi bir mesaj verebiliriz. Bu anlamda önemli bir maç olacak." dedi.

Sezon başında koydukları hedefleri aktaran Riekerink, "Medipol Başakşehir'in bu kadar iyi bir performans ortaya koymasını beklemiyorduk. Beklentilerimizin üzerinde güzel sonuçlar aldılar. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önemli rakiplerimiz olacağı zaten malum. Devreye girerken lider veya lidere çok yakın bir pozisyonda olmayı hedeflemiştik. Şu an çok kötü bir durumda değiliz ancak daha iyi konumda olabilirdik." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, takımın yavaş yavaş istedikleri noktaya yaklaştığını anlatarak, "Tabii ki hala birçok eksiğimiz var. Özellikle pozisyon üretme anlamında sıkıntılarımız mevcut. Mükemmele giden yol hiçbir zaman bitmez ve hep düzeltilecek bir şeyler olur." ifadelerini kullandı.

Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Hollandalı teknik adam, "Sonrasında sıkıntılı bir döneme girdik ve tekrar toparlandık. Bu da bizim takım için kenetlenmemizin bir aynası oldu. İşler iyi giderken her şey kolaydır. İşler kötüleştiğinde nasıl bir reaksiyon vereceğiniz önemli. Böyle durumlarda iki seçeneğiniz olur. Ya düşersiniz ya da ayağa kalkarsınız. Biz birlikte olmayı ve ayağa kalkmayı seçtik. Şu anda lider durumda olmayı isterdik fakat ben takımımdan yine de memnunum." şeklinde konuştu.

Riekerink, Bursaspor maçıyla başlayan süreçte 5 maç için koyduğu 13 puanlık hedefin, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanmaları durumunda gerçekleşeceğinin hatırlatılması üzerine, "Bu gerçekçi bir planlamaydı. Zaten ilk 3 maçı kazanmamız gerekiyordu. Osmanlıspor maçının da zor olacağını biliyorduk. Aytemiz Alanyaspor maçını da kazanırsak, bu hesap tutacak. İkinci yarıda ise sadece şampiyon olacak şekilde oynamak ve sonuçlar almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bütçe dahilinde transfer yapabiliriz"

Jan Olde Riekerink, Antalyasporlu Samuel Eto'o'nun adının Galatasaray ile anıldığı hatırlatılarak, böyle bir öneri olması durumunda yanıtının sorulması üzerine, "Hayır. Çünkü söylenenler doğru değil." cevabını verirken, ekonomik şartlar çerçevesinde transfer yapabileceklerini vurguladı.

Sezon başından itibaren araştırma ekibi ve yönetimle birlikte, takımın durumu, transfer olasılıkları, sözleşmesi biten oyuncular gibi konularda toplantılar yaptıklarını anlatan Riekerink, şunları kaydetti:

"Buradaki amacımız, olası durumlara karşı hazırlıklı olmak. Bu anlamda biz de hazırız. Bildiğiniz gibi UEFA tarafından bir finansal kısıtlamamız var. Eğer biz bu kısıtlama içinde kalabilirsek, transfer yapabiliriz. Stoperde sezona 6 kişiyle başladık. Koray Günter, Salih Dursun, Serdar Aziz sakatlandı. Chedjou da Afrika Uluslar Kupası'na gidecek. Takım içi alternatif de düşünülebilir. De Jong daha önce bu pozisyonda da oynamıştı. Bütçe dahilinde stoper pozisyonuna transfer yapabiliriz."

Vodafone Arena'da gerçekleştirilen "Şehitlere Saygı Maçı"ndan da övgüyle bahseden Hollandalı çalıştırıcı, "Dünkü organizasyon çok güzeldi. Sayın Cumhurbaşkanının da söylediği gibi, burası çok güzel bir ülke. Birlik içinde olunması gereken bir dönemde gösterilen bu reaksiyondan dolayı herkesi kutluyorum." diyerek sözlerini tamamladı. AA