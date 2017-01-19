Türk Kültür Merkezi ve cami açılışı için Fransa'nın başkenti Paris'e gelen Hamza Yerlikaya, yeni anayasa çalışmaları ve Türk sporunun dünyadaki yeri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin önemli bir değişimden geçtiğine işaret eden Yerlikaya, "Mevcut anayasamız yamalı bohçaya döndü. Şu anda Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamayan ve ilerlemesine katkı sağlamayan bir yapısı var. Türkiye yeni anayasayla daha yaşanabilir, daha güçlü temeller üzerinde duran bir ülke haline gelecek inşallah." diye konuştu.

"Gençlik bu anayasayı istiyor"

Türk gençliğinin yeni anayasayı desteklediğini savunan Hamza Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Gençlik bu anayasayı istiyor. Gençlik yeni bir yol haritası ve dizayn bekliyor. Bu anayasayla daha güçlü, daha büyüyen, daha gelişen bir Türkiye özlemine hızlı bir şekilde kavuşacağız. Türkiye'nin, son zamanlarda yaşamış olduğu durumlara da bakarsanız, yeni anayasaya ne kadar çok ihtiyacı olduğunu net göreceksiniz."

"Müfredatta sporu mecbur kılmak zorundayız"

Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'nin sadece bir branşta başarılı olduğunu hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Olimpiyatta en az 20 branşta başarılı olup, madalya alabilen bir ülke olmak istiyoruz. Bence 2020 Olimpiyatları ve sonrasında kısa ve uzun vadeli bir hazırlık aşamasına girilmeli ama eğitim sistemimizin müfredatında sporu mecbur kılmak zorundayız. Özellikle de jimnastik eğitimini ilk öğretimden itibaren sağlam temeller üzerine oturtmamız gerekiyor. ABD, Rusya, Çin gibi ülkelerde bu konuda haftalık 5-6 saatlik ders mecburiyeti var. Ben inanıyorum ki yakın zamanda Türkiye her alanda olduğu gibi sporda da belli temelleri atarak kalkınmış ve ciddi başarılara imza atmış bir ülke olacaktır."