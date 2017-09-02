Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı'nın 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 76-73 mağlup olmasına ilişkin, "Mücadeleye devam edeceğiz, daha yolun başındayız. Hedefimize hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ülker Sports Arena'da oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Bak da takip etti. Müsabakayı salonda büyük bir heyecanla izleyen Bak, maç süresince milli takıma taraftarlarla birlikte destek oldu.

Mücadelenin sonunda soyunma odasına giderek A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı performanslarından dolayı tebrik eden Bakan Bak, "Mücadeleye devam edeceğiz, daha yolun başındayız. Hedefimize hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum” ifadesini kullandı.

Milli sporcularla yakından ilgilenen Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Sahada ortaya koyduğunuz performans ve büyük mücadeleyle ilerleyen maçlarda inşallah çok daha iyi sonuçlar alacaksınız. 2001 ve 2010 yıllarında seyircimizle bütünleşen '12 dev adam' ruhunu basketbol severler ve bütün Türk halkına en güzel şekilde göstereceğinize yürekten inanıyorum."