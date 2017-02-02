  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Mourinho hakemlere tepki gösterdi

İngiltere kariyeri boyunca sık sık hakemlerin uygulamalarını eleştiren Portekizli teknik adam Jose Mourinho, karşılaşmalarda kuralların kendisine farklı uygulandığını iddia etti.

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Mourinho hakemlere tepki gösterdi
Manchester United ile sezona çok iyi başlayan ancak ilerleyen haftalarda şampiyonluk yarışından kopan Portekizli teknik adam, Premier Lig'deki meslektaşlarının korunduğunu ima etti. Ligde üst üste üçüncü beraberliğini aldığı Hull City maçından sonra BBC muhabirinin sorusuna sinirlenen Mourinho, muhatabına aşağılayıcı sözler söyleyerek röportajı yarıda kesti.
 
Liverpool ile Chelsea'nin 1-1 berabere kaldığı maçta Alman teknik adam Jurgen Klopp'un hakeme bağırdıktan sonra özür dilediğini belirten Mourinho, dördüncü hakem Neil Swarbrick'in Klopp'a "Sorun değil, sizin tutkunuzu seviyorum" dediğini, kendisi söz konusu olduğunda hakemin "Yerine otur ya da seni tribüne gönderirim" diye tehdit ettiğini ileri sürdü.
 
Takımının lider Chelsea'nin 14, ezeli rakibi Manchester City'nin ise 4 puan gerisinde altıncı sırada yer almasının gerginliğini saklamayan Mourinho, maç sonrasında BBC muhabirinin sorusuna da kızdı ve "Eğer futbolu bilmiyorsan mikrofon tutmamalısın" diyerek röportaj alanından uzaklaştı. AA
 
Etiketler: mourinho, manchester united, İngiltere Premier Lig, hakemlere tepki konuşması
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