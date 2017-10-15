Motokros ve Süper Enduro Şampiyonası finalleri başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Motokros ve Süper Enduro Şampiyonası'nda sezon finalleri Düzce'de başladı.
Kaynaşlı Motor Sporları Merkezi'ndeki MX parkuru motokros, ekstrem parkuru da enduro tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışında İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya, Ankara, Bursa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcular piste çıktı.
Yarışlar, MX1, MX2, MX2 Gençler, MX, 85cc, 65cc, 50cc ve veteran sınıflarında düzenleniyor.
Endurocular da strat aldı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın son ayak yarışı da aynı anda Kaynaşlı'daki ekstrem parkurunda başladı.
Yarış, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG), Enduro Veteran (EV), Enduro Trial (ET) ve Enduro Kadınlar (EK) sınıflarında yapılıyor.
Şampiyonalarda birinciler, akşam saatlerine kadar devam edecek yarışların ardından belli olacak.