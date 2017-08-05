  • 05 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » MotoGP'de sıradaki durak Çekya

MotoGP'de sıradaki durak Çekya

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 10. yarışı, Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

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MotoGPde sıradaki durak Çekya

Çekya'nın Brno kentindeki 5,4 kilometrelik Monster Energy pistinde gerçekleştirilecek yarış, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

MotoGP'de geride kalan 9 yarışın 6'sını İspanyol, 3'ünü ise İtalyan pilotlar kazandı. Movistar Yamaha takımından İspanyol Maverick Vinales birinci, ikinci ve beşinci etaptaki yarışlardan galip ayrıldı. Repsol Honda takımının sürücülerinden İspanyol Marc Marquez üçüncü ve dokuzuncu, Dani Pedrosa da dördüncü etapta galibiyete ulaştı. Altıncı ve yedinci yarışta Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso, sekizinci etapta ise Movistar Yamaha'dan İtalyan Valentino Rossi zirveyi rakiplerine bırakmadı.

Sezonun ilk 9 yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya) - 129 puan

2. Maverick Vinales (İspanya) - 124

3. Andrea Dovizioso (İtalya) - 123

4. Valentino Rossi (İtalya) - 119

5. Dani Pedrosa (İspanya) - 103

Etiketler: MotoGP, çekya
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