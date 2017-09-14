  • 14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » MotoGP'de 2018 sezonu takvimi açıklandı

MotoGP'de 2018 sezonu takvimi açıklandı

Gelecek sezon Tayland Grand Prix'sinin de dahil olacağı MotoGP Dünya Şampiyonası, 18 Mart'ta Katar'ın ev sahipliğinde başlayacak.

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MotoGPde 2018 sezonu takvimi açıklandı

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2018 sezonunun takvimi belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 19 etaptan oluşacak şampiyonanın 18 Mart'ta Katar'ın Uluslararası Losail Pisti'nde yapılacak yarışla başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, takvime 7 Ekim'de düzenlenecek Tayland Grand Prix'sinin de eklendiği belirtildi.

Yıllardır motor sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapan Silverstone Pisti'nin ise Büyük Britanya'daki yarış için tercih edilmemesi dikkati çekti. Büyük Britanya Grand Prix'sinin düzenleneceği pistin, daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

Etiketler: MotoGP, Tayland
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