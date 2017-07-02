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MotoGP Almanya'da kazanan Marquez

MotoGP Almanya Grand Prix'sini kazanan Repsol Honda takımından Marquez, şampiyona liderliğine yükseldi.

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MotoGP Almanyada kazanan Marquez

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Almanya Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 9. ayağı, Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole pozisyonu"nda başlayan Marc Marquez, startta yerini korudu. Marquez, 6. turda Monster Yamaha Tech 3'ten Jonas Folger'e kaptırdığı liderliği, 5 tur sonra geri aldı.

Kalan bölümde rakibine geçit vermeyen 24 yaşındaki Marquez, 40.59.525'lik derecesiyle bu sezon 2'nci, MotoGP kariyerinin 31. birinciliğini elde etti.

Liderden 3.3 saniye sonra damalı bayrağı gören Folger, 2. olarak kariyerinde ilk kez podyuma çıktı. Dani Pedrosa ise takım arkadaşı Marquez'in 11.5 saniye arkasında 3. oldu.

Puanını 129'a çıkaran Marquez, yarış öncesi 4. sırada yer aldığı pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

Sezonun 10. yarışı Çekya Grand Prix'si 6 Ağustos'ta koşulacak.

Pilotlar klasmanı

Almanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Marc Marquez (İspanya) - 129 puan

2. Maverick Vinales (İspanya) - 124

3. Andrea Dovizioso (İtalya) - 123

4. Valentino Rossi (İtalya) - 119

5. Dani Pedrosa (İspanya) - 103

Etiketler: motogp almanya grand prix, honda, Marc Marquez
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