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Monte Carlo'da şampiyon Nadal

İspanyol tenisçi, Monte Carlo Tenis Turnuvası finalinde karşılaştığı vatandaşı Albert Ramos-Vinolas'ı 2-0 yenerek şampiyon oldu.

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Monte Carloda şampiyon Nadal

Monte Carlo Tenis Turnuvası finalinde İspanyol Rafael Nadal, vatandaşı Albert Ramos-Vinolas'ı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde Nadal ile Ramos-Vinolas karşı karşıya geldi.

Dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan Nadal, 1 saat 16 dakika süren müsabakada 24. sıradaki Ramos-Vinolas'ı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi, şampiyonluğa ulaştı.

Bu başarısıyla bir turnuvayı 10 kez kazanan tarihteki ilk erkek tenisçi olan 30 yaşındaki Nadal, Arjantinli Guillermo Vilas ile paylaştığı rekoru geliştirerek 50 kez ile tarihin en çok toprak kort şampiyonluğu elde eden tenisçisi unvanını da aldı.

Etiketler: Monte Carlo, Tenis Turnuvası, Rafael Nadal, şampiyonluk
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