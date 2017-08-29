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Monaco, Jovetic'i renklerine bağladı

Fransız kulübü Monaco, Inter'in Karadağlı futbolcusu Stevan Jovetic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Monaco, Jovetici renklerine bağladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Karadağlı forvet oyuncusu Stevan Jovetic'i, İtalyan kulübü Inter'den transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Jovetic, kendisini 2020-2021 sezonu sonuna kadar Monaco'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Monaco, Karadağ Milli Takımı formasını 46 kez giyen futbolcunun bonservisine ilişkin bilgi vermedi ancak Fransız basını, transferin yaklaşık 10 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini ileri sürdü.

Sırbistan'ın Partizan ve İtalya'nın Fiorentina kulüplerinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Jovetic için Manchester City 26 milyon avro, Inter ise 13,5 milyon avro bonservis ödemişti. İki takımda da beklentilerin altında kalan golcü, ocak ayında Sevilla'ya kiralanmıştı.

Etiketler: Fransız kulübü Monaco, Inter, Karadağlı futbolcu Stevan Jovetic
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