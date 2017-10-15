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Buradasınız : » » Monaco-Beşiktaş maçında Sırp hakem Mazic görev yapacak

Monaco-Beşiktaş maçında Sırp hakem Mazic görev yapacak

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçta, Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Mazic görev yapacak.

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Monaco-Beşiktaş maçında Sırp hakem Mazic görev yapacak

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçta, Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic görev yapacak.

UEFA'nın açıklamasına göre 17 Ekim Salı günü II. Louis Stadı'nda Beşiktaş ile Monaco arasında yapılacak karşılaşmada, Sırp hakem Mazic düdük çalacak.

Maçta Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Nemanja Petrovic'in 4. hakem görevini üstleneceği müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Nenad Djokic ve Danilo Grujic olacak.

Etiketler: monaco beşiktaş maçı, hakem, UEFA, şampiyonlar ligi, Milorad Mazic
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