Monaco - Beşiktaş maçı TRT ekranlarında

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü karşılaşmasında yarın Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 199. mücadelesine çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, Fransız devi Monaco'ya konuk oluyor. Yarın saat 21.45'te oynanacak olan bu zorlu mücadele TRT1 ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 198 maçtan 75'ünü kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı.

Avrupa arenasındaki 198 karşılaşmada rakip fileleri 258 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 282 gol gördü.

Son 2 sezonda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda mücadele eden Beşiktaş, 2017-2018'de üst üste oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçını da kazandı. G Grubu ilk mücadelesinde Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Leipzig ile sahasında oynadığı mücadeleyi ise 2-0 üstünlükle tamamladı.

Monaco ile ilk kez

Siyah-beyazlı ekip, G Grubu'nda yer alan takımlardan Leipzig ile olduğu gibi Monaco ile de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Fransız ekipleriyle de şu ana dek 8 karşılaşma yaptı. Bu maçların 3'ünü kazanan siyah-beyazlılar, 1 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Fransız rakiplerine 4 kez de mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, son olarak geçen sezon Olympique Lyon ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalde eşleştiği rakibine ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olurken, evindeki mücadeleyi de uzatma sonunda 2-1 kazandı. Penaltı atışlarında Fransa temsilcisinin 7-6 gerisinde kalan Beşiktaş, çeyrek finalde elendi.

Deplasmanda "Dalya" diyecek

Siyah-beyazlı ekip, Monaco karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 100. dış saha maçına çıkacak.

Avrupa'da 99 kez deplasman mücadelesine çıkan Beşiktaş, yarın "Dalya" diyecek. 99 mücadelenin 23'ünü kazanan siyah-beyazlı ekip, 19 deplasman maçını berabere tamamladı. Beşiktaş, konuk olduğu 57 müsabakada ise rakiplerine yenildi.

Dış sahada 112 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 184 gol gördü.