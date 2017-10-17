Monaco-Beşiktaş maçı bu akşam TRT1'de

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, Fransız devi Monaco'ya konuk oluyor. Bu akşam oynanacak olan bu zorlu mücadele TRT1 ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda ilk iki maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, Monaco deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

II. Louis Stadı'nda oynanacak olan dev karşılaşmada, Sırp hakem Mazic düdük çalacak. Maçta Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak.

Nemanja Petrovic'in 4. hakem görevini üstleneceği müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Nenad Djokic ve Danilo Grujic olacak.

Şampiyonlar Ligi Monaco-Beşiktaş karşılaşması bu akşam saat 21.45'ten itibaren canlı yayınla TRT1'de. Dev mücadele trtspor.com.tr ve TRT Radyo 1'den de canlı yayınlanacak.

Beşiktaş gruptaki ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmanda 3-1, ikinci maçında ise Almanya'nın Leipzig takımını evinde 2-0 yenmişti. Grupta 6 puanla lider durumda bulunan Kara-Kartal, Monaco'dan puan veya puanlarla dönerek gruptan çıkma yolunda şansını artırmayı hedefliyor.

Gruptaki ilk maçta Leipzig ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Monaco ise 2. hafta maçında evinde Porto'ya 3-0 mağlup olmuştu. Fransız ekibinin grupta 1 puanı bulunuyor.