MKE Ankaragücü şampiyon oldu

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta Kayseri Erciyesspor ile MKE Ankaragücü Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaştı. MKE Ankaragücü, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Spor Toto 2. Lig'de Kayseri Erciyesspor ile MKE Ankaragücü Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaştı. MKE Ankaragücü, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta Kayseri Erciyesspor ile MKE Ankaragücü Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaştı. MKE Ankaragücü, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.