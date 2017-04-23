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Buradasınız : » » MKE Ankaragücü şampiyon oldu

MKE Ankaragücü şampiyon oldu

Spor Toto 2. Lig'de Kayseri Erciyesspor ile MKE Ankaragücü Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaştı. MKE Ankaragücü, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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MKE Ankaragücü şampiyon oldu

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta Kayseri Erciyesspor ile MKE Ankaragücü Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaştı. MKE Ankaragücü, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Etiketler: MKE Ankaragücü, Spor Toto 2. lig, şampiyonluk
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