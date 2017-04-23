MKE Ankaragücü şampiyon oldu

Spor Toto 2. Lig'de Kayseri Erciyesspor ile MKE Ankaragücü Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaştı. MKE Ankaragücü, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.