  • 16 TEMMUZ 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.542
    EURO 4.062
  • BIST 105175.73
    ALTIN 139.713
Buradasınız : » » Mizgin Ay'dan bir madalya daha!

Mizgin Ay'dan bir madalya daha!

Milli sporcu, Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak, 200 metrede üçüncü oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mizgin Aydan bir madalya daha!

Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Mizgin Ay , Türkiye rekoru kırarak, kızlar 200 metre finalinde üçüncü oldu.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından başkent Nairobi'de düzenlenen şampiyonada, kızlar 200 metre finalinde koşan 17 yaşındaki Mizgin Ay, yarışı 23.76'lık dereceyle tamamlayarak bronz madalya elde etti. Bu derecesiyle yeni Türkiye rekorunun da sahibi olan Mizgin Ay, Kenya'daki şampiyonada ikinci madalyasını aldı.

Mizgin Ay, çok mutlu olduğunu, her iki madalyasını da 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiğini söyledi.

Perşembe günü 100 metre yarışında 11.62'lik derecesiyle birinci olan Mizgin Ay, Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye kızlar 100 metredeki ilk altın madalyasını kazandırmayı başarmıştı.

Milli Takım Antrenörü Mustafa Akyavaş, yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak hem ülke sıralamasında hem de madalya anlamında Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde ettik. Şu an Kenya'da Türk Atletizm Milli Takımı olarak üçüncü madalyamızı aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye organizasyonda üçüncü madalyayı, kızlar 5 bin metre yürüyüşte ikinci olan Meryem Bekmez kazandırmıştı.

Etiketler: milli sporcu, mizgin ay, Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası, Kenya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER