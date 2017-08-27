Minderde tarihi başarı

21-26 Ağustos tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonasında Türkiye tarih yazdı. Serbest, Grekoromen ve Kadınlar branşlarında 24 siklette müsabakalar yapıldı. Yapılan müsabakalar neticesinde Türkiye son yarım asrın en iyi performansını sergiledi.

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonasının son gününde milli güreşçimiz Soner Demirtaş bronz madalya maçında karşılaştığı Azerbaycanlı rakibi Jabrayil Hasanov'u 5-0 yenerek Dünya üçüncüsü oldu. Böylece 6 gün süren şampiyonada millilerimiz 3 altın 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak 55 yıl aradan sonra tarihi bir başarıya imza attı. Müsabakalar sonunda Grekoromen Güreş takımımız Dünya üçüncüsü, Serbest Güreş takımımız Dünya dördüncüsü ve Kadınlar Güreş takımımız Dünya beşincisi oldu.

SONER DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Şampiyonanın son gününde geçtiğimiz aylarda Avrupa Şampiyonu olmuş ve şimdi de Dünya Şampiyonu olmak için Paris’e gelen Soner Demirtaş istediği başarıyı elde edemedi. Soner 1/8 turunda Moldovalı rakibini, çeyrek finalde İspanyol rakibini devirerek yarı finale yükseldi. Bu turda Rus rakibi Khetik Tsabolov’u geçemeyen Soner, bronz madalya maçında karşılaştığı Azerbaycanlı rakibi Jabrayil Hasanov’u 5-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

55 YILIN EN İYİ BAŞARISI ELDE EDİLDİ

En son 1962 yılında yapılan Dünya Şampiyonasında 3 altın, 5 bronz, 1 gümüş madalya kazanan millilerimiz tam 55 yıl aradan sonra 3 altın 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

KADINLARIMIZ TARİH YAZDI

Bu şampiyonada en büyük çıkışı Kadınlar Güreş A Milli Takımımız yaptı. Türkiye tarihinde ilk defa Yasemin Adar ilk altın madalyamızı kazanırken, 48 kiloda güreşen sporcumuz Evin Demirhan bronz madalya kazandı. Böylece Kadınlar branşında aynı şampiyonada iki madalya birden kazanarak da tarih yazılmış oldu. Öte yandan Kadınlar Güreş A Milli Takımımız tarihinde ilk defa beşinci olarak büyük bir çıkış yakalamış oldu.

GREKOROMEN SON YILLARIN EN İYİ PERFORMANSINI SERGİLEDİ

Grekoromen Güreş A Milli Takımımız ise son yılların en iyi performansını sergiledi. 130 kiloda Rıza Kayaalp ve Metehan Başar’la iki altın ve Atakan Yüksel ile bir bronz madalya kazanan milli güreşçilerimiz, takım olarak da dünya üçüncüsü oldu.

SERBEST GÜREŞ TAKIMI DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ OLDU

Serbest Güreş A Milli takımımız ise daha önceki şampiyonalarda elde ettiği başarıları Dünya Şampiyonasında gösteremedi. Bir gümüş, bir bronz ve üç dünya beşinciliği kazanan millilerimiz toplamda 39 puan kazanarak 47 ülke arasında dördüncü sırada yer aldı. 40 puan alan Gürcistan takımının bir puan gerisinde kalan Türkiye kupayı kıl payı kaçırdı.

TAHA HALEN DÜNYANIN EN İYİSİ

Türkiye adına mindere çıkan milli güreşçimiz Taha Akgül, istediği sonucu elde edemedi. Katıldığı her şampiyonada altın kazanarak İstiklal marşımızı okutarak milletimizi gururlandıran Taha, finale kadar getirdiği maçı son saniyelerde şanssız şekilde verdiği puanlarla şampiyonluğu rakibine kaptırdı ve Dünya ikincisi oldu. Taha şu ana kadar uluslararası organizasyonlarda bir Olimpiyat Şampiyonluğu, 2 Dünya Şampiyonluğu ve 5 Avrupa Şampiyonluğu bulunuyor ve şimdiden Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından dünyanın en iyi güreşçileri arasında gösteriliyor.

RIZA KENDİ REKORUNU YİNE KENDİ KIRIYOR

Grekoromen 130 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz yine rekor kırdı. Kariyerinde Olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü, yedi Avrupa Şampiyonluğu ve iki Dünya şampiyonluğu olan Rıza, Paris’te üçüncü Dünya Şampiyonluğunu elde ederek kariyerine yeni bir rekor daha eklemiş oldu.

TÜRK HAKEM ŞAMPİYONANIN EN BAŞARILI HAKEMİ SEÇİLDİ

Öte yandan Türkiye adına Dünya Şampiyonasında minderde hakemlik yapan Sadettin Yücel’e şampiyonanın en başarılı üç hakeminden biri olarak seçildi. Sadettin Yücel’e altın düdük hediye edilirken hediyesini Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Laloviç takdim etti.



MADALYA ALAN SPORCULARIMIZ

Madalya alan sporcularımız şunlar:

Rıza Kayaalp-Altın (Grekoromen-130)

Metehan Başar-Altın (Grekoromen-85)

Yasemin Adar-Altın (Kadınlar-75)

Taha Akgül-Gümüş (Serbest-125)

Soner Demirtaş-Bronz (Serbest-74)

Evin Demirhan-Bronz (Kadınlar-48)

Atakan Yüksel-Bronz (Grekoromen-66)