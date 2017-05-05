Minderde iki altın madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, kadınlarda serbest stilde ise 75 kiloda Yasemin Adar altın madalyanın sahibi oldular.
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