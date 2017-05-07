Minderde bir madalya daha

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda Metehan Başar, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 6 gün süren organizasyonun son müsabakasında milli güreşçi, grekoromen stil 85 kilo finalinde Macar Viktor Lorincz ile karşılaştı.

Minderden 3-2 galip ayrılan Lorincz, altın madalya kazanırken, Metehan gümüş madalyada kaldı.

Bu kiloda bronz madalyalar ise Bulgar Nikolay Nikolaev Bayryakov ve Alman Ramsin Azizsir'e gitti.

İlk maçında Azerbaycanlı güreşçi Arif Niftullayev'i mağlup eden Metehan Başar, çeyrek finalde Ukraynalı Iurii Shkriuba ve yarı finalde Alman Ramsin Azizsir ile berabere kalmasına rağmen puan avantajıyla finale yükselmeyi başarmıştı.

Metehan Başar, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, altın madalya için Sırbistan'a geldiğini belirterek, "Finale kadar çok güzel maçlar yaptım. Finalde biraz pasif kaldım. Şampiyonluk hedefliyordum, ikinci oldum. İnşallah bir dahaki sefere. 2015'te Bakü'de Avrupa Oyunları'nda üçüncü olmuştum. Ondan sonraki ilk madalyam. Ağustos ayında Dünya Şampiyonası var. Eksiklerimizi gördük, oraya en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.