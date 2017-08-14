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Millilerimizin rakibi Hırvatistan'ın aday kadrosu

Futbolda 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 2 Eylül'de Kosova ve 5 Eylül'de Türkiye ile karşılaşacak Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

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Millilerimizin rakibi Hırvatistanın aday kadrosu

Futbolda 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 2 Eylül'de Kosova ve 5 Eylül'de Türkiye ile karşılaşacak Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktörlüğünü Ante Cacic'in yaptığı Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosunda Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Matej Mitrovic ile adı siyah-beyazlı takımla anılan Domagoj Vida da yer aldı.

Hırvatistan'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

Defans: Domagoj Vida, Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Matej Mitrovic (Beşiktaş), Borna Barisic (Osijek), Zoran Nizic (Hajduk Split)

Orta saha: Luka Modric, Mateo Kovacic (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Ivan Perisic, Marcelo Brozovic (İnter), Milan Badelj (Fiorentina), Marko Rog (Napoli), Filip Bradaric (Rijeka), Mario Pasalic (Spartak Moskova)

Forvet: Mario Mandzukic (Juventus), Nikola Kalinic (Fiorentina), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Duje Cop (Cagliari)

Grupta 2 Eylül Cumartesi günü evinde Kosova'yı ağırlayacak Hırvatistan, 5 Eylül Salı günü ise Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 21.45'te Türkiye ile karşılaşacak.

Etiketler: hırvatistan, elemeler, a milli futbol takımı, 2018 fifa dünya kupası ı grubu
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