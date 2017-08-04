  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Millilerimiz yarı finale yükseldi

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan'ı 81-63 yenerek yarı finale yükseldi.

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Millilerimiz yarı finale yükseldi

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan'ı 81-63 yenerek yarı finale yükseldi.

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan'ı 81-63 yenerek yarı finale yükseldi.

Slovakya'nın Piestany kentinde düzenlenen şampiyonada milliler, çeyrek finalde Yunanistan'ı farklı geçti.

Mücadelenin ilk çeyreğini 24-18 önde kapatan Türkiye, soyunma odasına da 45-33 üstün gitti. Üçüncü çeyreği 63-50 önde tamamlayan milliler, sahadan 81-63 galip ayrılarak son 4 takım arasına adını yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekipte Ragıp Berke Arar, 22 sayı ve 11 ribauntla etkili bir performans sergiledi.

Türkiye, yarı finalde İspanya-Fransa maçının galibiyle yarın TSİ 19.00'da karşılaşacak.

Etiketler: 18 yaş altı basketbol milli takımımız, Avrupa Erkekler Şampiyonası
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