Millilerimiz yarı finale yükseldi

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan'ı 81-63 yenerek yarı finale yükseldi.
Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan'ı 81-63 yenerek yarı finale yükseldi.
Slovakya'nın Piestany kentinde düzenlenen şampiyonada milliler, çeyrek finalde Yunanistan'ı farklı geçti.
Mücadelenin ilk çeyreğini 24-18 önde kapatan Türkiye, soyunma odasına da 45-33 üstün gitti. Üçüncü çeyreği 63-50 önde tamamlayan milliler, sahadan 81-63 galip ayrılarak son 4 takım arasına adını yazdırdı.
Ay-yıldızlı ekipte Ragıp Berke Arar, 22 sayı ve 11 ribauntla etkili bir performans sergiledi.
Türkiye, yarı finalde İspanya-Fransa maçının galibiyle yarın TSİ 19.00'da karşılaşacak.