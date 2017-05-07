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Millilerden Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya

52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Kumite Milli Takımı, altın madalya kazandı.

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Millilerden Avrupa Karate Şampiyonasında altın madalya

52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Kumite Milli Takımı, altın madalya kazandı.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun son gününde ay-yıldızlı ekip, final müsabakasında geçen yıl Montpellier'de yenildiği Fransa ile karşılaştı.

Tatamiye çıkan ilk isim olan Uğur Aktaş, Corentin Seguy ile yaptığı maçı 4-3 kazanarak milli takımı seride 1-0 öne geçirdi. İkinci maçta Serkan Yağcı, Steven Da Costa'ya yenilince seride durum 1-1'e geldi.

Final müsabakasının üçüncü maçında Kenji Grillon ile karşı karşıya gelen Enes Erkan, rakibini 3-0 mağlup ederek, ay-yıldızlı ekibi 2-1 öne geçirdi. Rıdvan Kaptan, dördüncü maçta İtalyan rakibi Logan Da Costa'yı bitime 24 saniye kala teknik üstünlükle mağlup edince, Türkiye Erkek Kumite Milli Takımı, 2 yıl sonra yeniden Avrupa şampiyonu oldu.

Galip geldikleri final karşılaşmasının ardından büyük sevinç yaşayan milli sporcular, kupayı Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Ödül töreninin ardından sporcuları toplayarak tatamiye çıkan federasyon başkanı Delihasan, telefonunun hoparlörünü açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebriğini salondakilere dinletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcularla iftihar ettiğini belirterek, kendilerini en yakın zamanda külliyede misafir etmek istediğini söyledi.

Delihasan ise Erdoğan'a "Biz de sizinle iftihar ediyoruz başkanım." karşılığını verirken, milli sporcular da "Recep Tayyip Erdoğan" şeklinde tezahüratta bulundu.

Etiketler: 52. Avrupa Karate Şampiyonası, Türkiye Erkek Kumite Milli Takımı, altın madalya
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