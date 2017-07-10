Milliler Judo Şampiyonası'ndan 17 madalyayla döndü

Bulgaristan'ın Pazarcık kentinde yapılan Balkan Gençler Judo Şampiyonası'nın son gününde tatamiye çıkan milli sporcular, kapanışı 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile yaptı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ülke sıralamasında Romanya, 6 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalyayla birinci, Bosna Hersek, 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalyayla ikinci, Türkiye ise 3 altın, 7 gümüş ve 7 bronz madalyayla üçüncü oldu.

Son gün müsabakalarında kadınlar 63 kiloda Deniz Yılmaz ilk turu bay geçti. İkinci turda Sırp, yarı finalde Rumen rakibini ipponlarla geçip finalist oldu. Milli sporcu, finalde Bosna Hersekli rakibine yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

70 kiloda Semanur Erdoğan, ilk müsabakasında Sırp rakibini ipponla geçti. Yarı finalde Bosna Hersekli rakibine puanla yenilen Semanur, repesajlara kaldı. Repesajların sonuncusunda bir başka milli sporcu Gülsüm Küçükyazıcı ile yaptığı bronz madalya karşılaşmasını kazanan Semanur, üçüncü oldu ve kürsüde yer aldı.

Aynı kiloda mücadele eden Gülsüm Küçükyazıcı, ilk turda Bulgar rakibini yendi. İkinci maçında Sırp rakibine kaybeden ve repesaja kalan milli sporcu, bu turun son maçında Semanur'a yenilerek madalyanın uzağında kaldı.

78 kiloda Kübranur Esir, ilk tur maçında Sırp, ikinci turda Bosna Hersekli rakiplerini ipponladı. Yarı finalde Karadağlı rakibine yenilen ve repesajlara kalan milli judocu, bronz karşılaşmasında Bulgar rakibini yenerek üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde 81 kiloda Recep Çimen, ilk karşılaşmasında Sırp rakibini yendi. İkinci turda Bosna Hersekli rakibini altın skorda ipponlayan milli sporcu, yarı finalde Rumen rakibine yenilince repesaja kaldı. Bronz maçında Karadağlı rakibini yenen Recep Çimen, madalyanın sahibi oldu.

90 kiloda İlhami Genç, ilk turu bay geçti. İkinci turda Bosnalı rakibini yenerek yarı finalde Sırp rakibiyle eşleyen milli judocu, altın skorda kaybedince bronz madalya mücadelesine çıktı. Genç, Karadağlı rakibini yenerek bronz madalyayı boynuna taktı.