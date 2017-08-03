Milliler İsviçre ile dostluk maçı yaptı

2017 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, dostluk maçında İsviçre ile karşılaştı.

Türkiye'nin grupların bir bölümüne ve finallerine ev sahipliği yapacağı 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında A Milli Takım ile İsviçre, İtalya'nın Bormio Pentagon kentinde hazırlık maçları yaptı.

İki takım arasındaki mücadele, ikişer periyot üzerinden iki karşılaşmanın yanı sıra 8 dakikalık bir periyot üzerinden oynandı.

Ay- yıldızlılar, ilk maçı 52-51, ikincisini 36-32 kazanırken, 8 dakikalık üçüncü müsabakada ise rakibine 14-8 yenildi.