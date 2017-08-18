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Buradasınız : » » Milli yüzücü Nakkaş önemli başarılara imza attı

Milli yüzücü Nakkaş önemli başarılara imza attı

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından düzenlenen Dünya Masterler Şampiyonası'nda Ahmet Nakkaş, 4 altın madalya kazandı.

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Milli yüzücü Nakkaş önemli başarılara imza attı

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından düzenlenen Dünya Masterler Şampiyonası'nda Ahmet Nakkaş, 4 altın madalya kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sona eren şampiyonada, 55-59 yaş grubu erkeklerde Nakkaş, 50 ve 100 metre serbestle, 200 metre karışıkta dünya şampiyonası rekoru kırarak altın madalyalara ulaştı. Nakkaş, 200 metre serbestte ise Avrupa rekorunun yeni sahibi olarak yarışı birinci sırada tamamladı.

Ahmet Akkaş, yaptığı açıklamada, Türkiye adına yarışmaktan büyük gurur duyduğunu anlatarak, "Vatanımıza layık bir netice almaktan mutluluk duyuyorum. Ayrıca sporun doğru ve sağlıklı bir iletişim tanıtım aracı olduğuna da tanıklık etmiş olmaktan da haz duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Ahmet nakkaş, altın madalya, dünya şampiyonu
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