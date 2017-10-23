Milli yelkenci Erkan'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Kızlar laser 4.7 sınıfında Balkan şampiyonluğu elde eden 14 yaşındaki Zülal Alev, dünya şampiyonluğu hedefi doğrultusunda antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü sporcusu Zülal Alev yaptığı açıklamada, 7 yıldır yelken yaptığını ve 2015 yılında milli takıma seçildiğini söyledi.

Balkan şampiyonluğuyla ilk defa uluslararası bir organizasyonda kürsüye çıktığını ifade eden Zülal Alev, "Yelkene ilk optimist sınıfında başladım. Bu yıl laser 4.7 sınıfına geçtim. Bu sınıfta yelken yapmaya devam edeceğim. Milli takıma 2015 yılında optimist sınıfında girdim. Daha sonra dünya şampiyonasına katıldım ama orada iyi derece yapamadım. 50. Balkan Şampiyonası'nda laser 4.7 sınıfında ilk yarışım olduğu için pek hedefim yoktu. Ödül alabileceğimi düşünmüyordum. Ama yarışmaya başlayınca o kadar da kötü olmadığımı gördüm." diye konuştu.