Milli tenisçinin hedefi tekrar ilk 100'e girmek

Türk tenis tarihinde bir grand slam turnuvasında kadınlarda ana tabloya yükselen sporcu unvanı bulunan milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 2018'de yeninden dünya sıralamasında ilk 100'de yer almayı hedefliyor.

Türk tenis tarihinde bir grand slam turnuvasında kadınlarda ana tabloya yükselen sporcu unvanı bulunan milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 2018'de yeniden dünya sılamasında ilk 100'e girme hedefiyle çalışıyor.

Çağla Büyükakçay yaptığı açıklamada, 2017'de sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'a ikinci turda, Fransa'da organize edilen turnuvaya ise çeyrek finalde veda ettiğini anımsattı.

Geçen sezonun kendisine büyük tecrübeler kattığını belirten Çağla, "2017 benim için kariyerimin en iyi galibiyetleriyle beraber öğrenme dolu bir yıl oldu. İlk 100'e girdikten sonra grand slamların tablosunda ilk defa üst üste oynadım. İlk 100 sporcu arasına girdikten sonra en kolay rakibim sıralama anlamında üst düzey oyuncular olmaya başladı. O yüzden kendime çok şey kattığım bir sene oldu. Teniste tecrübe çok önemli ben de bu anlamda kazandığım tecrübenden dolayı çok mutluyum. Kazandığım tecrübeler, spor hayatıma ileriye dönük çok şey katacağına eminim." diye konuştu.

Tenise, Adana'da 8 yaşında başladığını dile getiren Çağla, güzel olan ve geç uzmanlaşılan bu spor dalında fark oluşturumak için rakiplerinden daha fazla çalışmaya devam edeceğini aktardı.

"Maria Sharapova ile karşılaşacağım için heyecanlıyım"

Milli tenisçi, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle gerçekleştirilecek TEB BNP Paribas Tennis Stars Series kapsamında Türkiye'ye gelecek dünyaca ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova ile kasım ayında gösteri maçı yapacağını hatırlattı.

Kadın tenisinin dünyadaki önemli isimlerinden olan Sharapova ile yapacağı maçı heyecanla beklediğini anlatan Çağla Büyükakçay, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce tenisin tanıtımına katkı sunan bir oyuncuyla oynamak çok heyecan verici. Umarım seyircilerinde beğeneceği çok güzel bir maç olacak. Amacımız tenisin yayılması ve daha çok sevilmesi. Her şeyden önce bütün kaslarınızı çalıştırdığınız, her yaşta oynanabilen, sizi motive eden bir spor. Annelerin çocuklarına örnek olmaları için tenise başlamalarını tavsiye ediyorum."