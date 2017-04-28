Milli tenisçimiz yarı finalde

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde milli tenisçi Çağla Büyükakçay ile Macar partneri Timea Babos, yarı finale yükseldi.

Garanti Koza Arena'da düzenlenen organizasyonun çiftler çeyrek final maçında Çağla Büyükakçay-Timea Babos ikilisi, Kolombiyalı Mariana Duque-Marino ve Rumen Andreea Mitu çiftiyle karşılaştı.

Mücadeleye iyi başlayan Duque-Marino ile Mitu çifti, Çağla ve Babos'un geri dönme çabalarına rağmen ilk seti 6-3 kazandı. İkinci sette daha etkili bir performans sergileyen Çağla-Babos çifti, seti 6-2 alarak durumu 1-1'e getirdi ve müsabaka "tie-break"e uzadı. "Tie-break"i 10-8 alan Çağla-Babos ikilisi, mücadeleyi kazanarak, yarı finale çıktı.

Çağla Büyükakçay ile Timea Babos, yarı finalde Nicole Melichar (ABD)/Elise Mertens (Belçika) çiftiyle karşı karşıya gelecek.