  • 05 OCAK 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Milli tenisçiler turnuvaya veda etti

Milli tenisçiler turnuvaya veda etti

Milli tenisçilerimizden İpek Soylu Yeni Zelanda'da gerçekleşen turnuvada Arjantinli rakibine, Marsel İlhan ise Japon rakibine kaybederek Bangkok'daki turnuvaya veda etti.

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Milli tenisçiler turnuvaya veda etti
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen ASB Classic tenis turnuvasında milli sporcu İpek Soylu ile Arjantinli Maria Irigoyen çifti, çeyrek finalde elendi.
 
Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde devam eden turnuvada, çift kadınlarda milli sporcu İpek Soylu ile Arjantinli Maria Irigoyen, 4 numaralı seribaşları Kanadalı Gabriela Dabrowski ile Çinli Yang Zhaoxuan ikilisiyle çeyrek finalde karşılaştı.
 
Bir saat 35 saniye süren mücadelenin ardından setleri 6-2 ve 6-3 alan Dabrowski-Zhaoxuan çifti, turnuvada yarı finale yükseldi.
 
2016 sezonunu dünya çiftler sıralamasında ilk 80 içinde tamamlayan İpek Soylu, bu turnuvada iş birliği yaptığı Irigoyen ile ilk turda karşılaştığı Japon Miyu Kato-Avustralyalı Arina Rodionova ikilisini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale kalmıştı.
 
Marsel İlhan da veda etti
 
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turu kapsamında Bangkok Açık'a katılan Marsel İlhan ise ikinci turda karşılaştığı 1 numaralı seribaşı Japon Yuichi Sugita'ya 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek elendi.
 
Marsel İlhan, ilk turda Kazak Dmitry Popko'yu 4-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek Sugita'nın rakibi olmuştu.
Etiketler: tenis, İpek Soylu, marsel ilhan
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