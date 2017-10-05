Milli Takım, İzlanda'yı konuk ediyor

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde I Grubu'ndaki 9. maçında yarın sahasında İzlanda ile karşılaşacak.

Eskişehir'deki Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Elemelerde I Grubu'na istediği gibi başlayamayan milli takım, üç maçlık galibiyet serisinden sonra Ukrayna deplasmanından mağlubiyetle ayrılmış, sahasında Hırvatistan'ı yenerek yeniden Dünya Kupası'na katılma şansını sürdürmüştü. Grupta yaptığı 8 maçın dördünü kazanan milliler, 2'şer beraberlik ve yenilgi aldı. Ay-yıldızlılar, grupta 14 puanla 3. sırada bulunuyor. A Milli Takım, İzlanda'yı mağlup ederek, 2 puan önündeki rakibini geçmek ve Rusya'nın ev sahipliğini yapacağı Dünya Kupası'na katılma şansını son maça taşımak istiyor.

İzlanda ise grupta oynadığı 8 maçta, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 16 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Grupta yarın ayrıca Hırvatistan-Finlandiya ve Kosova-Ukrayna karşılaşmaları oynanacak.

Lucescu tribünde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, FIFA'dan aldığı 1 maç men cezası nedeniyle İzlanda karşısında takımın başında yer alamayacak.

Türkiye'nin deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup olduğu maç sonunda hakemleri soyunma odası koridoru önünde bekleyen Rumen teknik adam, telefonundan hakemlere pozisyonları göstermiş ve verilen kararlara tepkisini ortaya koymuştu.

Lucescu'nun tribünden takip edeceği mücadelede, yardımcı antrenör Tayfur Havutçu saha kenarında olacak.

Rumen teknik adam, Finlandiya deplasmanında ise yedek kulübesindeki yerine geçebilecek.

Puan durumu

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 9. maçlar öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P Hırvatistan 8 5 1 2 12 3 9 16 İzlanda 8 5 1 2 11 7 4 16 Türkiye 8 4 2 2 12 8 4 14 Ukrayna 8 4 2 2 11 7 4 14 Finlandiya 8 2 1 5 6 10 -4 7 Kosova 8 0 1 7 3 20 -17 1

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Harun Tekin (Bursaspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Sabri Sarıoğlu (Göztepe), Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Ömer Toprak, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta Vigo), Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Arda Turan (Barcelona), Enes Ünal (Villarreal).