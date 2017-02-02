Milli sporcular Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı

Milli snowboardcular Elif Kübra Geneşke, Hamza Polat ve Yavuz Dumlu, Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) açıkladığı Snowboard Alpine puan listesine göre Türkiye ve Bulgaristan'da yapılacak Dünya Kupası yarışlarına katılma hakkı elde etti.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından 20 Ocak'ta Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, Uluslararası Snowboard Paralel Büyük Slalom Yarışları düzenlendi.

Yarışlar sonucunda milli sporcular Elif Kübra Geneşke kadınlar, Hamza Polat ve Yavuz Dumlu da erkekler kategorisinde dereceye girdi.

Bu süreçten sonra FIS kararını bekleyen milli sporcular, açıklanan Snowboard Alpine listesine göre yeterli puan seviyesine çıkarak önce 3-5 Şubat'ta Bulgaristan Bansko, ardından da Kayseri Erciyes'te 4 Mart'ta düzenlenecek Dünya Kupası'nda yarışma hakkı kazandı.

TKF Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, 3 sporcularının FIS Snowboard Dünya Kupası'nda yarışacak olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Madalya için piste çıkacak

Geçen yıl yapılan Snowboard Dünya Kupası'nın Erciyes ayağında, Türkiye'den tek sporcu olarak katılıp bu başarısıyla tarihe geçen Elif Kübra Geneşke, bu yılki organizasyona da tekrar katılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Geneşke, Dünya Kupası'nda iki erkek ve bir kadın Türk sporcunun madalya için piste çıkacağını aktardı. AA