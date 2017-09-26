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Milli sporcu Pehlivanlar'dan dünya rekoru

Milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar, 2017 Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası'nın Hırvatistan ayağında dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

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Milli sporcu Pehlivanlardan dünya rekoru

Milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar, 2017 Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası'nın Hırvatistan ayağında dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonda, kadınlar 10 metre havalı tabanca finali yapıldı.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ayşegül Pehlivanlar, toplam 237,7 puanla dünya rekoru kırdı. İranlı Sareh Javanmardi ve Macar Krisztina David'i geride bırakan Ayşegül, altın madalyanın sahibi oldu.

Etiketler: Milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar, 2017 Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası, altın madalya
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