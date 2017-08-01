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Milli sporcu İbrahim Çiftçi bronz madalya kazandı

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu İbrahim Çiftçi, erkekler serbest stil 96 kiloda bronz madalya kazandı.

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Milli sporcu İbrahim Çiftçi bronz madalya kazandı

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu İbrahim Çiftçi, erkekler serbest stil 96 kiloda bronz madalya kazandı.

Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde erkekler serbest stil 50, 60, 74 ve 96 kilo müsabakaları yapıldı.

96 kiloda mindere çıkan milli güreşçi İbrahim Çiftçi, ilk maçında Çinli Huatijiang Tasiken'i, çeyrek finalde de Hindistan'dan Monu Monu'yu 10-0 sayı tuşuyla yenerek, yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Rus Shamil Alievitch Musaev'e yenilen milli güreşçi, üçüncülük-beşincilik maçında Ermeni Sargis Hovsepyan'ı 7-0 mağlup ederek, bronz madalyanın sahibi oldu.

74 kiloda Türkiye'yi temsil eden Muhammed Lütfi Küçükyıldırım ise sırasıyla Güney Koreli Yonghak Kim (8-0), Litvanyalı Alberts Jurcenko (11-4) ve Gürcistanlı Nika Kentchadze'yi (5-4) yenerek, adını yarı finale yazdırdı.

Finale yükselme mücadelesinde ABD'li Mark John Hall engelini geçemeyen Muhammed, bronz madalya maçında da İranlı Mohammad Aliasghar Mottaghinia'ya boyun eğdi ve 5. oldu.

İlk gün ayrıca 60 kiloda Utku Doğan, 50 kiloda da Yavuz Fatih Şentürk, rakiplerine yenilerek şampiyonadan elendi.

Etiketler: Dünya Gençler Güreş Şampiyonası
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