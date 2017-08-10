Milli sporcu Baltacı, çekiç atmada finale kaldı

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler çekiç atma elemelerinde, milli sporcu Özkan Baltacı serisini 7. ve genel sıralamayı 11. tamamlayarak adını finale yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 6. gününde, erkekler çekiç atma elemeleri yapıldı.

Özkan Baltacı, 74.69'luk derecesiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada 11'inci oldu ve finale çıktı.

Bir diğer milli sporcu Eşref Apak ise 73.55 ile serisini 6. sırada tamamlasa da genel sıralamada 16. oldu ve finale kalamadı.

Milli sporcu Özkan Baltacı 11 Ağustos'ta TSİ 22.30'da final mücadelesi verecek.