Milli sporcu Ağrıs madalyayı garantiledi

Güney Kore'de devam eden Dünya Tekvando Şampiyonası'nda, kadınlar 53 kiloda tatamiye çıkan Zeliha Ağrıs yarı final vizesi alarak madalyayı garantiledi.

Muju kentindeki şampiyonaya 8 numaralı seribaşı olarak katılan Zeliha ilk turda Ruandalı rakibi Aline Ndacyayisenga’nın diskalifiye olmasıyla ikinci tura yükseldi. Türk sporcu ikinci turda Yunanistan’dan Christianna Tyrologlou’yu 20-0, üçüncü turda Kolombiya’dan Laura Garcia’yı 14-8 yenerek çeyrek finale ismini yazdırdı. Çeyrek finalde 1 numaralı seribaşı Mısırlı Radwa Abdelkader ile karşılaşan 19 yaşındaki milli tekvandocu, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten müsabakada rakibini vuruş sayısı üstünlüğü ile yenerek yarı finalde mücadele etme hakkını kazandı.

Zeliha Ağrıs, yarı finalde Özbek Dinorahon Mamadibragimova ile finale yükselebilmek için karşılaşacak. Milli tekvandocu rakibini yenmesi durumunda, Letonyalı Inese Tarvida ile Rus Tatiana Kudashova müsabakasının galibiyle dünya şampiyonluğu için karşılacak. Yarı final ve finaller müsabakaları yarın TSİ 13.00’de başlayacak.

Kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Brezilyalı Gabriele Siqueira’ya 8-2, üçüncü turda Dominik Cumhuriyeti’nden Kathrine Rodriguez’e 14-5 üstünlük sağlayarak, çeyrek finalist oldu. Bu turda ABD’li Jackie Galloway ile karşılaşan Nafia Kuş, rakibine 6-5 mağlup olarak, madalya şansını kaybetti.

Erkekler 58 kiloda mücadele eden 18 yaşındaki Mertcan Dolmacı ise ilk turda Libyalı Eric Melki’yi 23-18 yendikten sonra ikinci turda Fas’tan Omar Lakehal’a 26-18 yenildi ve şampiyonaya veda etti.

Şampiyonanın beşinci gününde yarın Zeliha Ağrıs’ın yarı final müsabakasının yanı sıra erkekler 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve +87 kiloda Serdar Yüksel ile kadınlar 73 kiloda Sude Bulut tatamiye çıkacak.